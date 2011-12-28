В Ривне на пешеходном переходе иномарка на смерть сбила беременную женщину

В Ривне на пешеходном переходе в результате наезда иномарки беременная женщина погибла, а ее муж госпитализирован с травмами.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в области, трагедия произошла вчера, 27 декабря, около 21-го часа на нерегулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Макарова и Вербной.

Мужчина, которого сбил автомобиль, - главный редактор газеты «Ривне-Ракурс», пресс-секретарь областной организации ВО «Батькивщина» 38-летний Владимир ПОПИК. Его погибшая 28-летняя жена Елена была на восьмом месяце беременности.

Установлено, что наезд на них совершил 29-летний житель Киевской области, который управлял автомобилем «Тойота Камри». Другие подробности происшествия в настоящее время выясняют следователи.

С диагнозом «политравма» и переломами конечностей журналист В.ПОПИК в настоящее время находится в реанимационном отделении центральной городской больницы.

Водитель иномарки телесных повреждений не получил. Его автомобиль доставлен на площадку временного содержания Ривненского горотдела УМВД.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), которой предусматривается лишение свободы сроком до восьми лет.