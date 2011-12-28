В Крыму с нового года подорожает проезд в троллейбусах

В Крыму с января 2012 года подорожает проезд в троллейбусах Симферополя, пригорода и трассы в Ялту.

Об этом УНИАН сообщил представитель республиканского предприятия «Крымтроллейбус».

Он отметил, что тарифы на перевозки не менялись с мая 2009 года. Совет министров Крыма в начале этой недели разрешил «Крымтроллейбусу» повысить стоимость проезда.

Так, проезд в троллейбусах Симферополя подорожает на 25 копеек, или на 25%, - до 1,25 грн. В пригороде - на 30 копеек, или на 18%, до 2 грн.

Стоимость билета на троллейбус до Алушты составит 10,5 грн. (сейчас 7,11 грн.), до Ялты - 15 грн. (сейчас - 12,18 грн.).

Цена проездных билетов на месяц повысится в 2012 году до 15 грн. для школьников (с 2009 - 12 грн.), 30 грн. для студентов (сейчас 24 грн.), 60 грн. для остальных граждан (сейчас 48 грн.) и 100 грн. для предприятий (сейчас 80 грн.).