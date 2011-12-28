Кременчугский автосборочный завод (КрАСЗ) в 2012 году намерен выпустить более 6 тыс. автомобилей, что соответствует уровню 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор предприятия Николай ЧЕРНЫШ.

По его словам, в 2012 году завод, как и прежде, намерен производить китайские легковые автомобили Geely, корейские внедорожники SsangYong, а также грузовые автомобили FAW.

Напомним, "КрАСЗ" по итогам 2011 года планирует сохранить объемы производства на уровне 2010 года, произведя около 6310 автомобилей.

Справка УНИАН. Совместное украинско-российское предприятие "Кременчуг-автоГАЗ" перерегистрировано в июле 2001 года в ООО "Кременчугский автосборочный завод". В 2000 году основным учредителем и генеральным дилером предприятия стала корпорация "Автоинвестстрой" (в настоящее время - "АИС"). Мощность завода составляет 40 тыс. автомобилей в год.

Производственные площади (26,0 га.) и развитая инфраструктура позволяют собирать 40 тыс. автомобилей в год.

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

"Кременчугский автосборочный завод" в 2010 г. увеличил выпуск автомобилей в 1,7 раза - до 6 тыс. 341 автомобилей.