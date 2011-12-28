Власти Киева планируют направить не менее 100 млн. грн. на производство трамвайных вагонов

Власти столицы планируют направить в 2012 году не менее 100 млн. грн. на производство киевских трамвайных вагонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ во время ознакомления с экспериментальным образцом первого киевского трамвая.

Он отметил, что киевский вагон изготовлен на мощностях коммунального предприятия «Киевпасстранс». А.ПОПОВ подчеркнул, что соотношение цены и качества этого вагона является на сегодняшний день лучшим вариантом для Киева, поскольку этот подвижной состав отвечает требованиям современности, европейским стандартам и имеет при этом невысокую цену. Так, изготовление этого экспериментального образца обошлось в 4 млн. 800 тыс. грн. В то же время при массовом производстве их стоимость будет меньше.

А.ПОПОВ сообщил, что в течение трех месяцев будет предоставлено заключение специалистов относительно экспериментального образца трамвая, и в случае положительного результата в городе будет налажено серийное производство киевских трамваев. Собирать подвижной состав планируют как на «Киевпасстрансе», так и возможно налаживание производства на Киевском заводе электротранспорта.

По словам председателя КГГА, уже сейчас город планирует заложить средства в бюджет на следующий год для начала производства 10-15 вагонов, и в январе-феврале следующего года вернуться к вопросу полного финансирования указанного производства. «Это не будут заемные ресурсы, это будет бюджет города. И мы понимаем, где их взять. Я думаю, минимум 100 млн. грн. мы на следующий год профинансируем», - сказал А.ПОПОВ. Этих денег, соответственно, хватит на производство 20 вагонов киевского трамвая.

А.ПОПОВ также предложил определиться с тем, как будет называться киевский трамвай. По его мнению, как вариант, это может быть «Каштан». Председатель КГГА считает, что нужно изучить по этому поводу мнение киевлян.

В свою очередь генеральный директор КП «Киевпасстранс» Николай ЛАМБУЦКИЙ сообщил, что 80% в производстве киевского трамвая – это украинский продукт, и, по его словам, процент локализации будет увеличиваться. 20% в киевском трамвае – это продукция, которую закупали за рубежом. В частности, система управления - в Чехии и кондиционеры - американский продукт.

«На протяжении первого квартала следующего года мы его (трамвай – УНИАН) сертифицируем и он войдет в эксплуатацию. Я думаю, что до этого времени появится еще несколько единиц. А на конец весны, думаю, будет не менее 10-15 вагонов», - сказал Н.ЛАМБУЦКИЙ.

На сегодняшний день экспериментальный вагон проходит обкатку. Трамвай рассчитан на 90 пассажиров и имеет удобства для людей с ограниченными возможностями. В «Киевпасстрансе» рассчитывают, что киевские трамваи смогут обслуживать пассажиров не менее 30 лет. В соответствии с требованиями времени они будут совершенствоваться и осовремениваться. При этом Н.ЛАМБУЦКИЙ подчеркнул, что и сегодняшний вагон – это конструкция достаточно современная – с современной системой управления и ходовой частью, салоном, который отвечает евростандартам относительно удобства пассажиров. Он также отметил, что трамвай достаточно скоростной – может развивать скорость 80 км в час и является удобным для водителя.