«Альтис-Холдинг» завершил строительство нового терминала аэропорта «Львов»

Корпорация «Альтис-Холдинг» (Киев) завершила строительство нового аэровокзала Международного аэропорта «Львов» им. Даниила Галицкого.

Как сообщили УНИАН в корпорации, сегодня начата тестовая эксплуатация нового терминала, которая продлится до марта 2012 года.

Общая площадь нового терминала аэропорта «Львов» составляет 48 тыс. кв. м, пропускная способность - порядка 2 тысяч человек.

Реконструированный аэропорт рассчитан на обслуживание судов класса «А», «В», «С», а также класса «D» (типа Boeing-767).

На сегодняшний день полностью завершены строительные и внутренние отделочные работы. Здание аэровокзала состоит из двух разногабаритных объемов: основной пассажирско-технологической части и коммуникационно-вспомогательной галереи. В центральной части здания терминала на первом этаже разместятся залы ожидания и регистрации пассажиров и обработка багажа, а на втором и третьем этажах разместились таможенный, пограничный контроль и контроль авиационной безопасности.

В галерее расположены технические и резервные помещения, а также служебные офисы.

Идет монтаж систем технологической связи и радиофикации, заканчиваются работы в багажном отделении и по благоустройству территории.

Справка УНИАН. Корпорация «Альтис-Холдинг» выступает генподрядчиком строительства нового терминала аэропорта «Львов». Работы на объекте были начаты в конце 2009 года.

Группа компаний «Альтис-Холдинг» (Киев) - генподрядная организация, объединяющая 14 компаний, которые занимаются проектированием и инжинирингом, строительно-монтажными работами, спецработами, производством алюминиевых и металлопластиковых конструкций, поставкой строительных материалов.

Реконструкцию ВПП аэродрома «Львов» осуществляет ФПГ «Альтком» (Донецк).