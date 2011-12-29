ПЖД с 12 января повышает тарифы на проезд в пригородом сообщении

Приднепровская железная дорога (ПЖД) с 12 января 2012 г. повышает тарифы на проезд в пригородом сообщении по Крымской, Днепропетровской, Криворожской и Запорожской дирекциям железнодорожных перевозок в среднем на 9%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

«Повышение тарифов связано с необходимостью более полного возмещения расходов дороги по пригородным перевозкам и предполагается только на первых 7 тарифных поясах из 21 в среднем на 9%», - говорится в сообщении пресс-центра.

Предыдущее повышение пригородных тарифов по Днепропетровской, Криворожской и Запорожской дирекциям ж/д перевозок произошло 25 февраля 2011 г., а 15 сентября – по Крымской дирекции на 15-40%.