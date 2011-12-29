«Укрзализныця» приобретет в 2012 году 10 тыс. полувагонов

Госпредприятия «Дарницкий вагоноремонтный завод» и «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон» объявили конкурс на приобретение в течение 2012 года по пять тысяч полувагонов.

Как сообщает УНИАН Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця», приобретение полувагонов планируется на условиях финансового лизинга.

Справка УНИАН. В настоящее время в инвентарном парке «Укрзализныци» в рабочем состоянии находятся 47,7 тыс. полувагонов. В целом инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов. Около 7 тыс. ед. грузового подвижного состава находится на территории стран СНГ. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.

С 2012 года «Укразлизныця» начинает реформу грузовых железнодорожных перевозок, в рамках которой создаются государственные вагонные железнодорожные компании. На баланс этих компаний будут переведены грузовые вагоны инвентарного парка «Укрзализныци». Эти компании начнут работу с января 2012 года.