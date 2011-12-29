«Укрзализныця» отзывает грузовой подвижной состав с территории СНГ

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») ограничивает нагрузку в направлении России и стран СНГ и отзывает грузовой подвижной состав, который находится на территории этих стран.

Как сообщает «Укрзализныця», эти меры предпринимаются из-за постоянных задержек возврата украинских вагонов.

По информации ведомства, в настоящее время за границей находятся 4143 крытых вагона, или 55,2% от общего парка этого вида подвижного состава. Средний срок пребывания украинского вагона за рубежом составляет более 38 суток.

Кроме того, за границей находятся 53% железнодорожных платформ (1302 единицы). Средний срок возврата платформы из-за рубежа составляет от 46 суток до нескольких месяцев.

«Российские операторские компании не хотят предоставлять свои вагоны под попутные грузы и забирать их в Россию, а у нас нет возможности удовлетворить всех. Мы, в первую очередь, обеспечиваем нагрузку там, где можем контролировать наш подвижной состав. Парк наших вагонов, которые выходят за границы Украины, имеет статус инвентарного и не регулируется нами. Он становится общим, и наши коллеги из стран СНГ используют его, пока он остается в рабочем состоянии», - отметил заместитель генерального директора «Укрзализныци» Петр НАУМЕНКО.

По информации «Укрзализныци», средний срок обращения российского или белорусского вагона по Украине составляет 7-8 суток.

Справка УНИАН. «Укразлизныця» начинает реформу грузовых железнодорожных перевозок, в рамках которой создаются государственные вагонные железнодорожные компании. На баланс этих компаний будут переведены грузовые вагоны инвентарного парка «Укрзализныци». Эти компании начнут работу с января 2012 года.

Кроме того, реорганизация грузовых перевозок предусматривает, что инвентарный парк грузовых полувагонов будет передан на баланс ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон». Также на балансе «Укрспецвагона» будут находиться окатышевозы.

Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. полувагонов, из них в нерабочем состоянии находятся примерно 10,5 тыс. ед. Около 7 тыс. ед. грузового подвижного состава находятся на территории стран СНГ. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.