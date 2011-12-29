ПЖД за январь-ноябрь 2011 г. продлила срок эксплуатации 108 пассажирских вагонов

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в течение 11 месяцев 2011 года продлила срок эксплуатации 108 пассажирских вагонов, которые исчерпали установленный срок службы.

Как сообщает УНИАН Министерство инфраструктуры Украины, 19 вагонов Приднепровской ж/д из-за полной изношенности исключены из инвентарного парка.

На сегодня парк пассажирских вагонов ПЖД составляет 1716 вагонов, из которых 1669 - пассажирских. 883 пассажирских вагона эксплуатируются 28 лет и более.

В 2012 году Государственная администрация железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") планирует приобрести для Приднепровской железной дороги вагон для спецперевозок стоимостью около 8 млн. грн

Справка УНИАН. На протяжении 2011 года парк пассажирских вагонов «Укрзализныци» дальнего следования сократился на 202 вагона, которые входили в состав поездов преимущественно ночного курсирования. На начало октября в инвентарном парке пассажирского хозяйства железных дорог Украины насчитывалось 7144 вагона, из них в рабочем состоянии - 5926 вагонов, остальные находились в ремонте или проходили процедуру списания из-за критической изношенности и невозможности дальнейшей эксплуатации.

Всего за последние 10 лет количество пассажирских вагонов сократилось на 3623 единицы, при этом было закуплено только 550 единиц, все закупки осуществлялись за средства «Укрзализныци».

В январе-ноябре 2011 года железнодорожным транспортом Украины, с учетом перевозок городской электричкой, перевезено 396,7 млн. человек - на 0,7% больше, чем за 11 месяцев 2010 года. Отправление пассажиров на Приднепровской ЖД за 11 месяцев выросло на 0,8%.

Приднепровская железная дорога за три квартала 2011 г. увеличила чистую прибыль в 1,5 раза - с 46,6 до 71,99 млн. грн.