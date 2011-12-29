ПЖД в 2012 г. планирует приобрести 40 новых электровозов ВЛ11М/6

В 2012 г. Приднепровская железная дорога планирует приобрести 40 новых электровозов Л11М/6.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Также в предстоящем году дорога намерена капитально отремонтировать 55 единиц тягового парка - 7 электровозов ЧС2, 9 тепловозов ЧМЭЗ, 20 электровозов ВЛ11М, 3 электровоза СЧ7, 2 электровоза ВЛ8, 10 электровозов ЧС2, по 2 электровоза ЧС7 и тепловоза ЧМЭЗ.

В течение 11 месяцев 2011 г. ПЖД обновила разными видами ремонта 42 единицы локомотивного парка на общую сумму 155,885 млн. грн.

За этот период магистраль приобрела 2 новых электровоза ВЛ11М/6 и получила от других железных дорог 15 электровозов ВЛ11М.

В текущем году ПЖД вывела из эксплуатации 6 старых электровозов. В ближайшее время дорога планирует списать еще 23 подержанных локомотива.