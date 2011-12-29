С 1 января «Укртелеком» прекращает предоставление услуг мобильной связи

С 1 января 2012 года «Укртелеком» прекращает деятельность по предоставлению услуг мобильной связи, которые будут предоставляться с этого времени оператором телекоммуникаций «Тримоб».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, «с 1 января 2012 г. услуги подвижной (мобильной) связи будут предоставляться оператором телекоммуникаций ООО «Тримоб», единственным основателем и участником которого является ПАО «Укртелеком», на тех же условиях, на которых они предоставлялись ПАО «Укртелеком» абонентам, которые согласились с заменой оператора без перерыва в предоставлении этих услуг».

Согласием абонента на замену оператора, в частности, будет считаться отсутствие его письменного заявления о несогласии с заменой оператора на дату прекращения предоставления услуг «Укртелекомом» и начала предоставления услуг «Тримоб», и продолжение пользования услугами мобильной связи после 31 декабря 2011 г.

В компании обратили внимание на то, что «абоненты не почувствуют никаких изменений и неудобств в обслуживании и получении услуг». Как и ранее, пользователей мобильной связи будут обслуживать специалисты в центрах продажи и обслуживания «Укртелекома». Остаются также неизменными номера Контактного центра «Укртелекома» для абонентов мобильной связи.

Количество абонентов мобильной связи «Укртелекома» составляет более 750 тыс. чел.

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Чистый убыток «Укртелекома» за три квартала 2011 года составил более 210,16 млн. грн., общий доход компании (с НДС) от всех видов деятельности - 6005,9 млн. грн.

Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%, остальные акции принадлежат 61 098 физическим и юридическим лицам.