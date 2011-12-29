Одесский порт ввел плату за использование туроператорами технологических площадей причалов

Одесский морской торговый порт (ОМТП) ввел в действие новый типовой договор на оказание услуг туроператоров на территории пассажирского терминала Одесского порта, которым, в частности, вводится плата за использование технологических площадей причалов.

Как сообщили УНИАН в порту, плата за использование технологических площадей причалов будет взиматься, в частности, с автобусов, которые заезжают на причал для забора пассажиров с пришвартованных суден и составит 122 грн. за автобус.

Кроме того, в порту сообщили, что договор предусматривает плату за использование парковки в размере 60 грн. в сутки, однако эта плата была предусмотрена и предыдущей версией договора.

Справка УНИАН. Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн. тонн сухих и 25 млн. тонн наливных грузов в год.