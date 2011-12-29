Днепропетровск получит из госбюджета 347,7 млн. грн на строительство дорог

Днепропетровск в 2012 г. получит из государственного бюджета 347,7 млн. грн на строительство дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил городской голова Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО.

«В госбюджете на 2012 г. предусмотрено выделение Днепропетровску 300 млн. грн. на продолжение строительства окружной дороги «Южный обход» на участке от ул. Кайдакский путь до автотрассы «Киев-Луганск-Изварино», - заявил И.КУЛИЧЕНКО.

Также, по его словам, в проект госбюджета на 2012 г. внесен пункт о выделении городу субвенции в размере около 47,7 млн. грн. на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности.

Как сообщал УНИАН, в этом году за средства госбюджета профинансировано строительство первой очереди автодороги «Южный обход» в Днепропетровске в объеме 810 млн. грн. 18-километровый участок дороги между въездами в Днепропетровск со стороны Запорожья и Кривого Рога был сдан в эксплуатацию 22 декабря.