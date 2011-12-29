К Евро-2012 станции столичного метрополитена пронумеруют

Для лучшего ориентирования туристов в Киеве во время Евро-2012 линии и станции столичного метрополитена пронумеруют.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по информации КП «Киевский метрополитен», номера будут присвоены каждой ветви метрополитена: так, Святошинско-Броварская линия будет обозначена номером 1, Куреневско-Красноармейская – номером 2, Сирецко-Печерская – номером 3.

Собственный номер получит каждая станция метрополитена, он будет трехзначным. Первая цифра будет означать номер линии, другие две – номер станции. Например, станция «Героев Днепра» Куреневско-Красноармейской линии будет иметь номер 210, станция «Минска» – 220 и т.д.

Указатели с новой нумерацией уже появились на нескольких станциях метрополитена. А к началу Евро-2012 такие указатели, а также транслитерация названий появятся на каждой станции.