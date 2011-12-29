НКРСИ выдала операторам одну и переоформила три лицензии

На очередном заседании Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), принято решение о выдаче одной и переоформлении трех лицензий на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

В частности, комиссия приняла решение выдать лицензию на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телесетей ООО «Укрком» на территории г. Киев. В связи с изменением местонахождения юридического лица, решено переоформить лицензии ООО «Полликомм, ЛТД» на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети до 10 000 номеров и свыше 10 000 номеров на территории Киевской области, а также ЧП «СВ» на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телесетей на территории г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.).

Из-за нарушений требований лицензионных условий отказано в продлении срока действия лицензии украинско-кипрскому СП «Украинская Волна» на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с использованием беспроводного доступа DECT и Одесской национальной академии связи им. А.С. Попова на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи на территории Одесской области. Комиссия также, на основании акта проверки, признала недействительными лицензии ООО «Украинские цифровые коммуникации» на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации сетей эфирного телевещания на территории г. Харьков, ООО «Телерадиокомпания «ЛКТ-плюс» на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации сетей эфирного телевещания, а также эфирному радиовещанию, на территории Луганской области и на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телесетей на территории г. Луганск.

Своим решением комиссия выделила ПАО «Укртелеком» коды международные 6-241-1 и 6-241-3 пункта сигнализации сети СКС-7 в м. Киев, а ООО «Тримоб» – код международного пункта сигнализации сети СКС-7 в г. Киев и код 55-Х1Х2-Х3 пункта сигнализации сети СКС-7 на территории Украины.

НКРСИ также выделила ПАО «Укртелеком» сокращенные номера: 1501 – на местной телефонной сети г. Киева для справочно-информационной службы заказчиком услуги ООО «459», 1522 – на местной телефонной сети городов Киев, Харьков и Донецк для справочно-информационной службы заказчиком услуги ООО «Борис». Также выделен сокращенный номер 1555 на территории г. Киев ООО «Астелит» для предоставления медицинской помощи заказчиком услуги ООО «Фирма Медиком». Этим же решением комиссия переоформила ряд разрешений, а именно: ПРАО «Датагруп» на использование номерного ресурса емкостью 3000 номеров, кода транзитного пункта сигнализации сети СКС-7 в г. Ривне и кода сети назначения 891 на территории Украины, а ПАО «Укртелеком» – на использование сокращенных номеров в АР Крым, Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской и Сумской областях.