Поезда «Викинг» и ZUBR с января будут курсировать по графику

Поезд комбинированного транспорта «Викинг» и контейнерный поезд ZUBR с 19 января 2012 года будут курсировать регулярно по установленному графику движения, независимо от количества вагонов в составе поезда.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), поезда «Викинг» и ZUBR будут отправляться с украинских станций Черноморского региона дважды в неделю - по понедельникам и четвергам.

Ранее четко определенной периодичности курсирования поезда «Викинг» не было, что не позволяло осуществлять грузоперевозки этим поездом по графику, в свою очередь замедляло прохождение его по территории Украины.

Также «Укрзализныця» сообщает, что для содействия перевозке грузов поездами «Викинг» и ZUBR по территории Украины «Укрзализныця» пролонгировала на 2012 год ставки, которые действовали на протяжении 2010-2011 годов.

«Будут применяться льготные сквозные тарифы, согласованные с железнодорожными администрациями Беларуси и Литвы», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Контейнерные поезда будут формироваться по специально разработанной «Укрзализныцей» технологии станциями Ильичевск, Ильичевск-Паромная, Одесса-Порт, Одесса-Лиски.

Поезда комбинированного транспорта будут формироваться станциями Ильичевск-Паромная и Одесса-Лиски.

По станции Одесса-Застава-1 будет осуществляться объединение групп вагонов, перевозка которых осуществляется с вышеуказанных станций.

Кроме этого, будут формироваться группы вагонов из других регионов Украины с дальнейшим их включением в состав поезда (со станций Киев-Лиски, Одесса-Лиски, Донецк-Лиски, Луганск-Лиски, Харьков-Лиски, Днепропетровск-Лиски, Никополь, Запорожье-Левое и Стаханов).

Объединение основного состава поезда, который сформирован станциями Одесского региона, и группы вагонов с контейнерами, загруженных на других станциях, будет происходить на станции Казатин-1.

Сформированный поезд по вторникам и пятницам будет прибывать на станцию Коростень, где будут осуществляться все необходимые виды контроля.

Станции Одесса-Застава-1 и Казатин-1 будут формировать поезд «Викинг» из вагонов назначением на станции Беларуси и Литвы и объединенный состав поезда «Викинг» и контейнерного поезда ZUBR из двух групп вагонов - вагонов, направляющихся в Литву, и вагонов, направляющихся на станции Беларуси, Латвии и Эстонии.

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» работает с 2003 года и следует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва). Общая длина маршрута составляет 1733 км. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

Контейнерный поезд ZUBR курсирует по маршруту Украина - Беларусь - Латвия - Эстония и обратно. Перевозки в составе поезда осуществляются между железнодорожными станциями четырех государств, открытыми для работы с крупнотоннажными контейнерами. Для проекта установлены специальные тарифные условия, обеспечены упрощенные процедуры пограничного и таможенного контроля.