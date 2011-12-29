Абонбаза мобильных операторов Украины в ноябре уменьшилась на 0,8%

Совокупная абонентская база операторов сотовой/мобильной связи в Украине в ноябре 2011 года, по сравнению с предыдущим месяцем, уменьшилась почти на 430 тыс. пользователей, или на 0,8%, и составила более 52,91 млн. абонентов (активированных SIM-карт).

Об этом говорится в результатах исследования рынка агентством iKS-Consulting, которые предоставлены УНИАН.

По оценкам iKS-Consulting, уровень номинального проникновения сотовой связи от общей численности населения страны на конец ноября 2011 года, по сравнению с показателем предыдущего месяца, уменьшился на 0,9 п.п. - до 115,9%.

По итогам ноября 2011 года отрицательную динамику роста показали компании «Киевстар» и «Астелит», у которых снижение абонбазы составило 354 тыс. (-1,4%) и 150 тыс. (-2,1%), соответственно. У «МТС Украина» рост составил 3 тыс. (0,02%).

Лидером в рейтинге операторов с наибольшей абонентской базой остается «Киевстар», у которого по итогам ноября 2011 года насчитывалось более 24,26 млн. абонентов или 45,9% от всей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины.

На втором месте – «МТС Украина», чье число абонентов в ноябре 2011 года составило почти 19,07 млн., доля рынка – 36%. Третью позицию в рейтинге занимает компания «Астелит» - 6,94 млн. клиентов (доля рынка 13,1%).

У «Интертелекома» на конец ноября 2011 года насчитывалось 734 тыс. абонентов (абонбаза за месяц увеличилась на 31 тыс. чел.), У оператора «Телесистемы Украины» по итогам ноября насчитывалось 722 тыс. абонентов, абонбаза компании в этом месяце увеличилась почти на 11 тыс. абонентов по сравнению с предыдущим месяцем. Компания «Укртелеком» увеличила абонбазу в ноябре 2011 года на 29 тыс. абонентов – до 756 тыс., абонбаза ITC выросла на 1 тыс. абонентов и составила 384 тыс. абонентов.