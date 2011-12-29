НКРСИ утвердила показатели качества услуг, подлежащие преданию огласке

На очередном заседании Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), с целью обеспечения всестороннего и периодического информирования потребителей об уровнях качествах телекоммуникационных услуг, утвержден Базовый перечень показателей качества услуг фиксированной и мобильной связи, уровни которых подлежат преданию огласке в 2013 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Комиссия обязала операторов телекоммуникаций на протяжении года проводить испытание определенных базовыми перечнями показателей качества телекоммуникационных услуг, обнародовать информацию относительно качества телекоммуникационных услуг и подать к НКРСИ соответствующие отчеты до 30 января 2013 года.

Решением комиссии расширен перечень показателей для услуг фиксированной телефонной связи с 7 до 12 показателей, а для услуг подвижной (мобильной) связи – с 4 до 7 показателей.

Как отметили в НКРСИ, данное решение «будет способствовать повышению ответственности операторов за качество телекоммуникационных услуг, которые предоставляются потребителям».