В Виннице утверждена новая схема движения маршрутных такси

Исполнительный комитет Винницкого городского совета 29 декабря утвердил новую схему движения маршрутных такси.

Как сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, новая схема разработана специалистами Винницкого национального политехнического университета на основе изучения пассажиропотоков.

Новый подход к организации маршрутных перевозок предусматривает перераспределение маршрутов, устранение дублирования, а освободившийся парк планируется направить на улучшение транспортного обеспечения там, где эту проблему невозможно решить с помощью муниципальных автобусов и электротранспорта.

Также предусмотрено повышение контроля качества маршрутных перевозок - изъятие из маршрутов технически неисправных «бусов», усиление контроля за работой водителей и состоянию транспортных средств, которые выходят непосредственно на маршруты.

Новая схема движения вступит в силу с конца февраля 2012 года. При ее введении предусмотрено и то, что горожанам потребуется время, чтобы адаптироваться к изменениям. Поэтому до конца мая схема будет испытываться. При этом некоторые маршрутные такси будут двигаться по старым маршрутам. Они будут иметь номера, к которым привыкли жители Винницы. Микроавтобусы же, которые будут двигаться по новым маршрутам, будут иметь новые номера (их дизайн сейчас разрабатывается). Так жители смогут отличать новые маршруты от старых и смогут испытать на практике нововведения.

В течение этого времени будет одновременно проводиться изучение мнения горожан и с ее учетом, будут вноситься коррективы в схему движения микроавтобусов.

Введение новой схемы маршрутных перевозок позволит перейти к созданию единой системы организации работы общественного транспорта в городе. Следующими шагами должны стать упорядочивание остановок, улучшение информирования пассажиров о графике работы транспорта и более жесткий контроль за его соблюдением.