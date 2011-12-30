Польская полиция задержала двух пьяных украинцев, которые ночью ехали на грузовике по ж/д

В польском местечке Скерневицы полиция задержала двух пьяных 25-летних украинцев, которые ночью мчались на грузовике Mercedes по железнодорожной колее, сообщает ТСН.

Украинцы проехали около километра, когда на железнодорожной стрелке колесо застряло между рельсами. Там их и догнали стражи порядка.

Оказалось, что нарушители работали на строительстве шоссе A2. Отдыхая вечером, они выпили (на момент задержания в их крови выявили 2 и 1,6 промилле алкоголя), а когда водка закончилась, решили без разрешения владельца взять автомобиль и поехать в город в магазин. Не зная района, они случайно поехали по улице, ведущей к железной дороге, и выехали на одну из запасных колей.

Нарушители задержаны. Оба будут нести ответственность за краткосрочное использование транспортного средства без разрешения, что влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Один из них также ответит за управление автомобилем в состоянии опьянения, за что предусматривается до двух лет лишения свободы.