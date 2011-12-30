В центре Киева водитель «Мерседеса» сбил сотрудника ГАИ и скрылся с места ДТП

На Европейской площади Киева сегодня утром водитель автомобиля «Мерседес» сбил сотрудника ГАИ и скрылся с места происшествия.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, дорожно-транспортное происшествие произошло около 6-ти часов утра.

Сотрудник ГАИ госпитализирован в больницу с травмами разной степени тяжести.

Вместе с тем в милиции подчеркнули, что свидетелем ДТП был водитель такси, который оказал первую помощь пострадавшему правоохранителю, а затем начал преследование автомобиля, совершившего наезд на инспектора Госавтоинспекции.

В настоящее время обнаружен покинутый автомобиль и принимаются меры для розыска и задержания водителя.