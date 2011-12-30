«Укрзализныця» приобретет у «Трансмашхолдинга» 300 электровозов в 2012-2016 гг.

Госудаственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» подписала соглашение с ЗАО «Трансмашхолдинг» о приобретении 300 грузовых электровозов на протяжении 2012-2016 годов.

Как сообщает ведомство, соответствующие договоры были подписаны 29 декабря 2011 года в Киеве.

Проект будет осуществлен за кредитные средства, предоставленные российскими банками.

Локомотивы будут изготовлены на Новочеркасском электровозостроительном заводе (Ростовская область, РФ), который входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг».

В то же время, согласно условиям договора, в электровозах будет не менее 40% комплектующих украинского производства.

Из 300 новых электровозов, которые «Укрзализныця» приобретет у «Трансмашхолдинга», будет 230 электровозов постоянного тока серии 2ЭС4К и 70 электровозов переменного тока серии 2ЭС5К.

Базовым депо для обслуживания новой тяговой техники станет локомотивное депо Ясиноватая Донецкой железной дороги, где будут обустроены соответствующие сервисные центры.

Справка УНИАН. Программа обновления локомотивного парка железных дорог Украины на 2012-2016 годы, принятая в 2011 году, предусматривает приобретение 509 единиц новых современных пассажирских и грузовых локомотивов как односистемных, так и двойного питания.

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» планирует подписать контракт с ЗАО «Трансмашхолдинг» о закупке около 250 электровозов. При этом условием «Трансмашхолдинга» было производство электровозов на Новочеркасском электровозостроительном заводе, а не на ОАО «Лугансктепловоз».

Выполнение программы будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств железных дорог Украины, а также за счет других источников ориентировочно в объеме не менее 28,675 млрд. грн.

ЗАО «Трансмашхолдинг» – крупнейшая в России компания в области транспортного машиностроения. Предприятия «Трансмашхолдинга» производят магистральные и промышленные электровозы, магистральные и маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, вагонное литьё, тепловозные и судовые дизели, дизель-генераторы, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта, а также осуществляют ремонт и сервисное обслуживание ранее выпущенной продукции.

ЗАО «Трансмашхолдинг» через ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» контролирует 76% акций ПАО «Лугансктепловоз».