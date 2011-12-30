Донецк принял Программу по улучшению транспортного обслуживания на 262 млн. грн.

В Донецке принята Программа по улучшению качества транспортного обслуживания пассажиров на 2012 год, для реализации которой предусматривается выделить 262 млн. 166,24 тыс. грн., в том числе: из государственного бюджета 90 млн. 739,1 тыс. грн. и из городского бюджета 171 млн. 427,14 тыс. грн..

Как сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета, данная программа была принята вчера на 12 внеочередной сессии городского совета VI созыва.

Программа по улучшению качества транспортного обслуживания пассажиров на маршрутах г. Донецка на 2012 год принята с целью улучшения уровня обслуживания пассажиров путем увеличения количества транспорта большой и средней вместимости на маршрутах общего пользования.

В пресс-службе напомнили, что современное состояние транспортного комплекса Донецка характеризуется снижением качества транспортного обслуживания населения, проживающего в отдаленных районах города.

В городе в настоящее время действует 10 трамвайных маршрутов общей протяженностью 130 км и 18 троллейбусных маршрутов протяженностью 188 км, ежедневно горэлектротранспорт обслуживает более 560 тыс. пассажиров.

Одной из проблем социально-экономического развития города является недостаточное количество автобусов большой и средней вместимости, большой износ подвижного состава, находящегося в коммунальной собственности, отмечено в сообщении.

Поэтому для устранения этих недостатков планируется провести следующие мероприятия: приобретение подвижного состава (автобусы, троллейбусы и трамваи); капитальный ремонт трамвайных путей; реконструкция и строительство городских автостанций, диспетчерских пунктов и мест отстоя пассажирского транспорта; развитие и реконструкция основных транспортных магистралей города.

Кроме того, необходимо подготовить и своевременно провести конкурсный отбор перевозчиков, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров на маршрутах общего пользования города, а также необходимо обеспечить своевременную финансовую поддержку из бюджетов всех уровней и контроль за получением субвенций из госбюджета перевозчикам за оказанные услуги по перевозке льготных категорий граждан.

Выполнение данной программы позволит улучшить качество транспортного обслуживания жителей отдаленных районов города и обеспечит своевременный вывоз трудящихся к местам работы и обратно, что, безусловно, положительно отразится на социально-экономическом положении города Донецка, подчеркнули в горсовете.

«Это позволит оптимизировать тарифы на перевозку пассажиров за счет снижения уровня транспортных издержек и привлечь инвесторов для реализации Программы», - заключено в сообщении.