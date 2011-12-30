На трассе М14 Одесса–Мелитополь–Новоазовск открыт для движения мостопровод

На трассе М14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на Таганрог) открыт путепровод, соединяющий Николаевскую и Херсонскую области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации, торжественное открытие путепровода (моста) над железной дорогой на обновленном участке 177–178 км дороги М-14 со стороны Херсонской области состоялось вчера, 29 декабря.

В открытии моста принял участие председатель Херсонской облгосадминистрации Николай КОСТЯК.

Выступая на торжественном митинге, руководитель области сообщил, что открытие нового путепровода будет способствовать увеличению грузовых и пассажирских потоков, уменьшению транспортных расходов в себестоимости продукции. Также Н.КОСТЯК отметил, что улучшение условий движения должно способствовать уменьшению количества дорожно-транспортных приключений и травматизма. Открытие путепровода обеспечило надежное соединение между Херсоном и Николаевом.

Строительные работы выполнены государственным предприятием «Херсонский облавтодор».

В результате реконструкции участок автомобильной дороги отвечает параметрам І-б категории с двумя полосами движения в обоих направлениях. Протяжность участка составляет 1,9 км, протяжность путепровода – 110 метров.

Как сообщал УНИАН, на участке магистрали Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на Таганрог) между Херсоном и Николаевом будет реконструировано 17 км автомобильной дороги и построен путепровод над железной дорогой протяженностью 110 м. Указанные работы будут выполнены в течении 2011-2012 годов при условии финансирования работ в объеме 538 млн. грн.

Справка УНИАН. На юге Украины в пределах Херсонской области пролегает одна из основных международных автомобильных дорог государственного значения – М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на Таганрог), которая обеспечивает транспортные связки между городами и населенными пунктами вдоль черноморско-азовского побережье Украины и России. Одновременно дорога совпадает с международными транспортными коридорами: «ЧЕС» и «Евроазиатский» (совмещенный участок коридоров 64,5 км) и входит в перечень автомобильных дорог категории «Е» на территории Украины (Е-58 и Е-97) – маршруты Европейского сообщества. Наиболее загруженной и напряженной на этой магистрали является участок между городами Херсон – Николаев.