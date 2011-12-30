ДЖД в 2012 году приобретет 40 электровозов

Донецкая железная дорога в 2012 году планирует приобрести 40 электровозов постоянного тока и 695 грузовых полувагонов.

Как сообщает пресс-центр ДЖД, это предусмотрено финансовым планом на 2012 год.

Также ДЖД сообщает, что за 11 месяцев 2011 года ею перечислено в бюджет и различные государственные целевые фонды 2,2 млрд. грн.

Среднесуточный показатель загрузки в 2011 году на Донецкой ж/д составил 417 тыс. тонн грузов - на 7,8% больше, чем в 2010 году.