За последние два дня на железнодорожных переездах произошли два ДТП

На протяжении 29-30 декабря на железнодорожных переездах произошли два ДТП.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця», 29 декабря водитель автомобиля «Волга» ГАЗ-24 пытался переехать пути в неустановленном месте возле остановочной платформы Лещин (Юго-Западная железная дорога), но машина остановилась на путях. Машинист электропоезда № 862 применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся.

30 декабря возле станции Розовка (Львовская железная дорога ) при закрытых шлагбаумах, работающей звуковой и световой сигнализации, водитель автомобиля «Опель-кадет» выехал на переезд и был сбит маневровым локомотивом ЧМЭ-3. Травмированных нет.

Справка УНИАН. 20 декабря 2011 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении административной ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные переезды и перевозки пассажиров автомобильным транспортом (№ 8747).