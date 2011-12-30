Сколько стоит Дарницкий мост? Ответ Кабмина

Общая стоимость Дарницкого моста в Киеве протяженностью 1066 метров составляет 9,157 млрд. грн.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы правительства в ответ на заявление лидера Коммунистической партии Украины Петра СИМОНЕНКО о том, что стоимость моста в десять раз больше, чем стоимость моста через Миссисипи в США.

Стоимость объекта, отмечают в правительстве Украины, состоит из стоимости моста - 2,3 млрд. грн. (1,3 млрд. грн. - железнодорожная часть, 1 млрд. грн. - автомобильная); стоимости развязок (автомобильных - 15 км, железнодорожных - 32 км) - 1,9 млрд. грн.; стоимости перенесения и прокладки инженерных сетей - 0,97 млрд. грн.; налогов и других обязательных платежей - 3,98 млрд. грн.

“Чтобы полностью расставить все точки над «i», следует отметить, что стоимость 1 погонного метра моста составляет всего 938 тыс. грн., а не 8,590 млн. грн., как это утверждает господин СИМОНЕНКО”, - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Заявление П.СИМОНЕНКО в сообщении названо “чистой воды ложью”, которая вводит в заблуждение граждан Украины.