«Борисполь» в 2011 г. увеличил прием пассажиров на 20%

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил прием пассажиров на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн. человек.

Об этом УНИАН сообщили в аэропорту.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Из аэропорта «Борисполь» около 50 иностранных и 9 украинских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на более чем 100 международных и украинских маршрутах.

В течение 2010 года в аэропорту было обслужено 6,7 млн. пассажиров.

Всего за 10 месяцев 2011 года авиационные пассажирские перевозки в Украине выросли на 23,6% - до 6,5 млн. человек.