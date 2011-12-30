"Укравтодор" отчитывается: увеличил ввод отремонтированных и построенных дорог вдвое

Государственная служба автомобильных дорог Украины (Укравтодор) по итогам 2011 года увеличила ввод в эксплуатацию отремонтированных и вновь построенных дорог более чем вдвое — до 2 тыс. км.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

По информации ведомства, итоги 2011 года на 33% превышают план.

В частности, на сегодня полностью готова дорога М-05 Киев-Ковель-Ягодин, завершаются работы на подходе к Киеву на автодороге М-06 Киев-Чоп, отремонтированы дороги, ведущие к пунктам пропуска на западных границах.

При выполнении дорожных работ «Укравтодор» использовал современную европейскую технику, в частности, германские асфальтобетонные заводы Amman и Benenchoffen, дорожные фрезы Wirtgen, катки Hamm, асфальтоукладчики Vögele. Для приготовления щебеночно-мастичного асфальтобетона чаще применяются волокна фирм CFF и Viatop.

Также Мининфраструктуры отмечает актуальность привлечения частных инвестиций на принципах государственно-частного партнерства.

«Сейчас в стране создана надлежащая законодательная база, гарантирующая защиту интересов инвесторов», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что «Укравтодор» планировал ввести в эксплуатацию в 2011 году 2 тыс. км автодорог в случае сохранения благоприятных погодных условий. Ранее «Укравтодор» планировал открыть в 2010 году движение на 1500 км дорог. В 2012 году, при условии соответствующего финансирования, «Укравтодор» планирует открыть движение не менее чем на 2 тыс. км автодорог.

Справка УНИАН. «Укравтодор» входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.

В 2010 году «Укравтодор» увеличил ввод построенных и отремонтированных автодорог в 10 раз — до 973 км. В 2009 году было открыто движение на 92 км дорог.