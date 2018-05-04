Cколько стоит прорыв в скорость

Уже в начале весны в Украине начнут курсировать скоростные поезда Hyundai. На них расстояние от Киева до Харькова можно будет преодолеть за 3,5 часа, до Львова - за 4,5 часа, до Донецка - за 5,5 часов. Но чтобы этот проект был реализован, “Укрзализныце” пришлось проделать огромную работу.

Первые ласточки Организовать ускоренное железнодорожное движение не означает просто запустить поезд с большой скоростью. Для того, чтобы такой проект был возможен, железнодорожникам приходится решать массу проблем, при том, что закупка нового подвижного состава — одна из самых простых.

Впрочем, для пассажира все начинается именно с поезда. Для реализации проекта ускоренного движения в Украине будут использованы совершенно новые поезда, разработанные специально для нашей страны корейской корпорацией Hyundai. В конце декабря 2011 года мировой гигант машиностроения передал украинской делегации первый из 10 скоростных поездов.

Эти поезда и внешне и конструктивно отвечают самым современным требованиям. В вагонах - удобные сидения, широкие полки для ручной клади, багажные полки, телеэкраны, сенсорные входные двери. Пассажиры смогут воспользоваться услугами беспроводного доступа в Интернет. Кроме того, новые составы приспособлены для путешествий людей с ограниченными потребностями — есть удобные приспособления, позволяющие завезти в вагон инвалидную коляску, отдельные туалеты.

До середины лета 2012 года на первых скоростных поездах будет размещаться символика чемпионата Европы по футболу Евро-2012. Кроме того, на новых поездах будут размещаться и совершенно новые для железной дороги знаки, соответствующие новой классификации пассажирских поездов, которая с 2012 года будет введена в Украине. На скоростных Hyundai будут размещены знаки Интерсити + (ИС+) и Интерсити (ИС).

Знак ИС+ означает дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч, с вагонами с местами для сидения 1-го и 2-го класса. Криптограмма ИС означает дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 80 км/ч и более при допустимой скорости до 160 км/ч, с вагонами с местами для сидения 1-го и 2-го класса с возможным включением вагонов 3-го класса.

Поезда будут доставлены в Украину морем. Вице-премьер-министр Украины Борис Колесников пообещал, что первый Hyundai прибудет в Одесский порт уже в феврале 2012 года. Через месяц после прибытия, после апробации, он станет на маршрут Киев-Харьков.

Всего к началу чемпионата Европы по футболу в Украине будет шесть поездов производства Hyundai Rotem. Они соединят между собой четыре города, принимающие Евро-2012 — Киев, Харьков, Донецк и Львов.

На регулярных железнодорожных маршрутах первые поезда будут курсировать уже с мая 2012 года. Еще четыре поезда из десяти железная дорога получит после проведения Евро-2012. Приобретение подвижного состава — 10 новых межрегиональных электропоездов в девятивагонний комплектации у Hyundai Corporation обойдется Украине в 261 млн. долларов. Из них 85% от общей стоимости 10 электропоездов будет осуществляться за счет кредитных средств Эксимбанка Республики Корея сроком на 10 лет, остальные деньги пойдут из собственных средств «Укрзализныци».

Железнодорожный прорыв

По словам генерального директора «Укрзализныци» Владимира Козака, введение ускоренного движения — это не только удобство и скорость передвижения пассажиров, но и настоящий технологический прорыв в железнодорожном хозяйстве, который позволит повысить пропускную способность железной дороги и интегрировать железнодорожный транспорт Украины в единую европейскую транспортную сеть скоростного сообщения. «Организация ускоренного движения требует огромной работы по модернизации всей железнодорожной инфраструктуры, обновлению подвижного состава, огромных вложений в электрификацию путей, разделению грузовых и пассажирских потоков. Различными видами работ охвачено около 820 км железнодорожной инфраструктуры, по пути следования скоростных поездов обновлено 13 пассажирских вокзалов и 19 пассажирских платформ, в результате чего Украина получит современный скоростной коридор для пассажирского движения», - говорит гендиректор «Укрзализныци».

В. Козак также отмечает, что миллиардные инвестиции в подготовку к внедрению ускоренного движения и прокладку новых железнодорожных путей осуществляются за счет «Укрзализныци» и за счет кредитов, которые из своих доходов тоже погашает «Укрзализныця», а не за счет государства, как это принято в мировой практике. Только в 2011 году «Укрзализныце» пришлось вложить в подготовку путевого хозяйства и транспортной инфраструктуры в направлении Львов-Донецк 2,7 млрд. грн. еще 2,7 млрд. грн.

Почему эта сумма так велика? Как рассказал заместитель начальника административной службы Юго-Западной железной дороги Георгий Эйтиус, железнодорожникам приходится вкладывать средства сразу в несколько важных составляющих проекта. Прежде всего, необходима электрификация путей. Исторически сложилось, что на железных дорогах Украины на разных участках движения поездов для питания тягового и моторвагонного подвижного состава применяется система электроснабжения с постоянным или с переменным током. Таким образом, современные поезда, которые курсируют по Украине, должны быть особыми — двухсистемными, совмещающими в себе две разных системы электроснабжения и приспособленными для железных дорог с шириной колеи 1520 мм (Украина входит в так называемое «пространство 1520»), которая не используется в европейских странах.

Также ускоренное движение требует совершенно нового технологического подхода к системам сигнализации и диспетчерского обслуживания, поэтому «Укрзализныця» направляет средства в развитие диспетчерских и сигнальных систем. Кроме того, одним из самых важных аспектов является использование так называемой бесшовной технологии укладки путей, которая обеспечивает не только плавность хода но и его безопасность (в ускоренных поездах вы не услышите привычного стука колес).

Кроме того, для повышения эффективности железной дороги очень важно развести пассажирские и грузовые потоки — очень скоро в Украине там где это будет возможно, пассажирские и грузовые составы будут ходить по разным путям. Это позволит не только повысить скорость передвижения как пассажирских, так и грузовых поездов, но и существенно снизить износ путевого хозяйства. «Мы будем идти по пути укладки вторых путей там, где у нас было однопутное движение, чтобы увеличить пропускную способность наших дорог», - говорит В. Козак.

160 км/час — потолок?

В проекте организации ускоренного движения железнодорожники столкнулись с еще одной существенной проблемой - железнодорожная сеть Украины формировалась еще в 19 веке и пути строились с минимальными затратами, поэтому они имеют много кривых участков малого радиуса, на которых невозможно развить большую скорость. Например, в Карпатах, где пути прокладывались между горами, есть кривые радиусом всего 250 метров, и по ним не возможно проехать со скоростью больше 20-30 км в час (именно по этой причине поезда так медленно двигаются через Карпатские перевалы). В центральных и восточных регионах Украины, где местность гораздо ровнее, преобладают кривые радиусом от 600 до 1 тыс. метров. Но даже такие радиусы не позволяют разгонять поезда больше, чем на 160 км/час.

В общем сообщении Киев-Львов и Киев-Донецк кривые участки занимают около 585 км путей, и на каждом кривом участке машинист должен снижать скорость со 160 км/час до 80 км/час. Три кривые на участках Здолбунов-Львов и Лозовая-Донецк железнодорожникам все-таки придется выпрямить. «Приспособить путь к ускоренному движению позволяют только кривые с радиусом свыше 1200 метров, - говорит В.Козак. - Для выпрямления одной кривой с радиусом от 400 до 800 метров требуется около 20 млн. грн. Для этого необходимо менять ось пути, сдвигать ее в сторону, отсыпать новое земляное полотно. Укладка новых путей по новым технологиям в одном уровне с радиусами от 2,5 до 3 тыс. метров кривых, по которым можно осуществлять перевозки со скоростью от 200 км в час, во всем мире делается за счет государства».

Для информации. Вв странах, где поезда курсируют с высокой (до 200 км /ч) и сверхвысокой (свыше 200 км/ч) скоростью специально строились новые железнодорожные пути - без кривых, или с таким большим радиусом, который позволяет не снижать скорость. В Польше, например, на направлениях Варшава-Краков и Краков-Познань полная реконструкция участков проводилась при финансовой помощи Евросоюза. Там же, где ускоренное движение внедрялось по действующей колее, как, например, в РФ на направлении Москва-Нижний Новгород, обеспечить скорость больше 160 км/час не получилось.

Сколько будем платить?

По словам министра инфраструктуры Бориса Колесникова, стоимость билета во втором классе скоростного поезда Hyundai составит 160-220 грн в зависимости от времени покупки билета — чем ближе к дате отправления, тем дороже. «Думаю, что при поездке в вагоне второго класса мы уложимся в цену 220 грн. Цена будет плавающей. Например, за 90 дней - 160 грн., в день отправления - до 220 грн. Каждый будет выбирать удобный для себя вариант», - сказал Борис Колесников. Он также отмечает, что такая система давно и успешно действует в авиваперевозках, не только позволяя пассажирам планировать свои поездки, но и дает возможность транспортной компании оптимизировать затраты на отправку транспортного средства.

Правда, не стоит думать, что железнодорожники рассчитывают окупить проекты ускоренного движения только за счет билетов по цене 220 грн. (для сравнения, стоимость авиаперелета в одну сторону на направлении Киев-Донецк сегодня составляет от 1300 грн.). В целом программа электрификации, благодаря которой на железных дорогах Украины и становится возможным ускоренное движение, позволяет не только повысить скорость до 160 км/час, но и снизить себестоимость перевозок на 55-60%. «Главная задача железной дороги - добиться максимально эффективного круглогодичного использования поезда Hyundai и эффективной работы всего железнодорожного транспорта», - отмечает вице-премьер-министр Б. Колесников.

Михаил Нечипорчук (УНИАН)