В новогоднюю ночь будет идти снег, на юге с дождем

Cегодня в Украине, согласно прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой мокрый снег, на юге с дождем, только в Крыму и Приазовье без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В западной и северной частях Украины на дорогах местами гололедица; ночью и утром на западе местами туман. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла; в Крыму днем 5-10° тепла; в Карпатах в течение суток 3-8° мороза.

В Киеве и области ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-3° тепла. По г.Киеву температура днем 1-3° тепла.