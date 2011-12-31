ЮЖД открыла в Лозовой реконструированный путепровод

Южная железная дорога открыла в Лозовой реконструированный за 40 млн. грн. путепровод через пути городской железнодорожной станции.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре Южной железной дороги, в торжествах по случаю открытия путепровода приняли участие председатель Харьковского областного совета Сергей ЧЕРНОВ, начальник Южной железной дороги Виктор ОСТАПЧУК, представители местного самоуправления Лозовой.

С.ЧЕРНОВ отметил сжатость сроков, в которые были проведены работы по реконструкции путепровода, и поблагодарил коллектив Южной железной дороги за реализацию значимого для инфраструктуры Харьковской области проекта.

«Южная железная дорога сделала настоящее чудо, за неполные четыре месяца не восстановив, а построив новый мост, доказав тем самым, что в этом коллективе железная воля и железная дисциплина», - сказал С.ЧЕРНОВ.

В.ОСТАПЧУК, выступая на открытии моста, подчеркнул, что путепровод стал в шесть раз мощнее предыдущего. «Учитывая значение путепровода для Лозовой и Харьковской области, Южная железная дорога завершила работы на полгода раньше, чем было предусмотрено проектом», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля произошло разрушение ограждения и пешеходного тротуара путепровода через железнодорожные пути станции Лозовая на 928 км участке Харьков-Лозовая. В результате разрушения части моста было прекращено движение по автодороге «Харьков – Павлоград». Железнодорожные пути и кабельные сети в результате падения обломков не были повреждены, движение железнодорожного транспорта не прекращалось. Жертв и пострадавших нет. Часть моста обрушилась из-за одновременного проезда по нему трех грузовиков.

Справка УНИАН. Автодорожный путепровод на 928 км через железнодорожные пути станции Лозовая, расположенный на автомагистрали Харьков - Мерефа - Павлоград - Днепропетровск, является главной транспортной артерией города Лозовая. Находится в собственности «Укрзализницы». В 1999 г. путепровод был обследован и признан аварийным, в результате чего были введены скоростные ограничения и ограничения нагрузок на дорожное полотно.

Путепровод построен в 1962 году и был рассчитан на пропуск автомобильного транспорта общим весом не более 18 тонн. Реконструированный путепровод рассчитан на нагрузку до 100 тонн. Проезжая часть расширена с 7 до 10,5 м, что позволит увеличить пропускную способность путепровода. Стоимость реконструкции - 40 млн. грн. Реконструкцию моста проводили специалисты ПАО «Мостострой» и железнодорожных предприятий Лозовского узла.