Ряд функций Гостаможслужбы делегируются Минфину

Кабинет министров с 1 января переложил ряд функций Государственной таможенной службы Украины на Министерство финансов.

Текст соответствующего постановления (№1016 от 5 октября 2011 года) размещен на Правительственном портале.

Документом вносятся изменения в ряд постановлений, которые регулируют деятельность Гостаможслужбы. Так, вносятся изменения в правительственное постановление №255 от 23 февраля 1999 года «Об усилении контроля за доставкой в таможню назначения грузов, которые перемещаются под таможенным контролем». Изменениями предусмотрено, что вывоз за таможенную территорию Украины, транзит через территорию отдельных видов товаров будет определяться не Гостаможслужбой, а Минфином.

Кроме того, Минфину передано право определять упрощенный порядок таможенного оформления товаров, а также порядок и условия предоставления периодической таможенной декларации (изменения в постановление №1985 от 25 декабря 2002 года) и прочее.

Также постановлением предусматривается отмена действия постановления Кабмина №940 от 18 июля 2007 года «Об утверждении Положения о Государственной таможенной службе Украины».