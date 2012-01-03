Крюковский ВСЗ в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18%

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (Кременчуг Полтавской обл.) в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличило выпуск грузовых вагонов на 18% или 1660 шт. до 10750 шт.

Об этом сообщил глава наблюдательного совета предприятия Владимир ПРИХОДЬКО.

По его словам, завод превысил свой лучший показатель 1974 года, когда предприятие выпустило 10747 грузовых вагонов.

«Это абсолютный рекорд за всю историю Крюковского вагоностроительного завода. Хотя планировали сделать 11200. Помешали события октября, ноября, когда Кременчугский сталелитейный завод приостановил работу и не хватило литья», - сказал В.ПРИХОДЬКО.

Ранее предприятие анонсировало выпуск 9000 грузовых вагонов в 2011 году.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2010 году завод произвел 9090 грузовых вагонов.