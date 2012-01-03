В предновогодние дни киевляне массово возвращали билеты на поезда

В предновогодние дни киевляне массово возвращали билеты на железнодорожные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Западной железной дороги.

В сообщении говорится, что 30 декабря в кассы железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский возвратили около 2,5 тыс. билетов, что в 4 раза превышает среднесуточную статистику, поэтому количество свободных мест в поездах на популярные направления постоянно растет.

В целом для обеспечения спроса на пассажирские перевозки в дальнем сообщении в канун новогодних и рождественских праздников Юго-Западная железная дорога подготовила 17 подвижных составов, назначила 12 дополнительных поездов на 68 рейсов, в составе которых задействовано 273 вагона.

В связи со снижением пассажиропотока в новогодние дни железная дорога была вынуждена отменить курсирование 2 дополнительных поездов.