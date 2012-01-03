В Киеве автомобиль сорвался с 6-метрового путепровода, два человека травмированы

В столице на Южном путепроводе в Голосеевском районе водитель автомобиля «Дэу Ланос» совершил наезд на отбойную металлическую ленту, после чего автомобиль упал с 6-метровой высоты.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Киева, дорожно-транспортное происшествие случилось 2 января.

Легковой автомобиль двигался по Южному путепроводу в направлении Столичного шоссе. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость. Пробив ограждение, автомобиль упал с путепровода, при этом приземлившись на крышу.

В результате ДТП 45-летний водитель «Ланоса» и 24-летняя пассажирка госпитализированы с травмами, проинформировали в ГАИ.