Норма о необходимости свидетельства на переоборудование авто отменена

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно переоборудования транспортных средств".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, из закона изъята норма о том, что предприятия, учреждения и организации, независимо от форм собственности и ведения хозяйства, а также граждане-предприниматели, которые осуществляют ведение хозяйственной деятельности по производству механических транспортных средств, должны иметь соответствующее свидетельство о согласовании конструкции механического транспортного средства относительно обеспечения безопасности дорожного движения.

В подписанном сегодня законе предусмотрено, что в случае переоборудования пяти и более транспортных средств на протяжении года субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют хозяйственную деятельность по переоборудованию транспортных средств, должны иметь согласованную с соответствующими уполномоченными государственными органами нормативно-техническую документацию на соответствующий вид переоборудования и свидетельство о согласовании конструкции транспортного средства относительно обеспечения безопасности дорожного движения. Допуск к эксплуатации переоборудованных транспортных средств осуществляется лишь путем проведения специальных испытаний и оформления сертификата на соответствие требованиям действующих в Украине правил, нормативов и стандартов. Переоборудование транспортных средств осуществляется в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 9 декабря приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно переоборудования транспортных средств".

Закон поддержали 270 из 294 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.