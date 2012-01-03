Мининфраструктуры увеличило аэропортовый сбор на международных рейсах для МА Одессы

Министерство инфраструктуры увеличило аэропортовый сбор на международных рейсах для Международного аэропорта «Одесса».

Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующий приказ №610 от 7 декабря 2011 года зарегистрирован Министерством юстиции.

Согласно приказу, в частности сбор за посадку-взлет воздушных судов в аэропорту Одессы составит 14 долларов США за 1 тонну максимальной взлетной массы воздушного судна (МВМ ВС) для международных сообщений и 3,5 доллара США для внутренних сообщений.

Для международных сообщений сбор за обслуживание пассажиров в аэровокзале увеличен на 10% - до 16,5 доллара США за каждого отправленного пассажира, для внутренних сообщений остается на уровне 3,5 доллара США.

Сбор за обеспечение авиационной безопасности для пассажирского судна для международных сообщений увеличен на 73% - до 5,2 доллара США за каждого отправленного пассажира, для внутренних сообщений остается на уровне 2 долларов США за каждого отправленного пассажира.

Для грузовых воздушных судов сбор за обеспечение авиационной безопасности для международных сообщений увеличен в 2,5 раза — до 5 долларов США за 1 тонну МВМ для международных сообщений, для внутренних сообщений остается на уровне 1 доллар США за 1 тонну.

Сбор за сверхнормативную стоянку воздушного судна увеличен на 40% - до 0,35 долл. США за каждый час сверхнормативной стоянки и каждую тонну МВМ воздушного судна.