В Тульской области произошло столкновение поезда «Донецк – Москва» и КамАЗа
11:02, 04 января 2012Транспорт/Связь
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В Тульской области России на 313-м километре Московской железной дороги на нерегулируемом переезде произошло столкновение пассажирского поезда «Донецк – Москва» и КамАЗа.
Как сообщает ICTV, водитель грузовика погиб на месте происшествия, а помощник машиниста поезда, гражданин Украины, находится в больнице.
Среди пассажиров поезда пострадавших нет, они уже доставлены в Москву.
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