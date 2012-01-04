Разрешения на нестандартные авто и опасные грузы с января выдаются в разрешительных центрах

С января получение разрешений на эксплуатацию нестандартных автомобилей и опасных грузов осуществляется исключительно в разрешительных центрах.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ МВД Украины, в соответствии с Законом Украины "О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности" и постановлением Кабинета Министров Украины от 21 мая 2009 года №526 "О мерах по упорядочению выдачи документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности", с 1 января 2012 года получение разрешений на участие в дорожном движении транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные, и согласований дорожной перевозки опасных грузов, для украинских и иностранных перевозчиков осуществляется исключительно через разрешительные центры.