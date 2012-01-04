Перечень грузов, которые должны сопровождаться охраной на ж/д транспорте, изменят

Министерство инфраструктуры Украины намерено изменить перечень грузов, которые должны сопровождаться военизированной охраной на железнодорожном транспорте.

Согласно проекту приказа министерства, в перечень сопровождаемых военизированной охраной грузов будут дополнительно внесены, в частности, нефть сырая, минеральные удобрения, ферросплавы, полиэтилен и другие грузы, хищения которых в последние годы участились.

В то же время, из перечня будут исключены сельскохозяйственные машины и их части, тракторы и их части, а также грузы, которые перевозятся в автономных рефрижераторных вагонах - мясо и субпродукты, колбасные изделия, копчености и мясные полуфабрикаты, масло животное и сыр, хищения которых за период с 2006 по 2011 год, по данным Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), не причинили убытков.

Кроме того, обновленный перечень будет учитывать изменения в кодировке грузов по Единой статистической номенклатуре грузов (ЕСНГ).

Оплата сопровождения военизированной охраной будет осуществляться по урегулированным тарифам согласно ставкам, утвержденным за перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги.

«Новая редакция перечня позволит усилить борьбу с кражами при перевозках железнодорожным транспортом Украины и обеспечить охрану грузов», - говорится в сообщении Мининфраструктуры.