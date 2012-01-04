В киевском метро начали капитальные ремонты нескольких эскалаторов
13:11, 04 января 2012Транспорт/Связь
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Сегодня в Киеве начался капитальный ремонт эскалатора №3 верхнего наклона на станции «Печерская» Сырецко-Печерской линии.
Как сообщили УНИАН в Киевском метрополитене, ремонт будет продолжаться до 17 февраля.
Кроме того, до 11 января 2012 года будет продолжаться капитальный ремонт эскалатора №2 на станции «Дружбы народов» Сырецко-Печерской линии.
В Киевском метрополитене напомнили, что в течение 2011 года выполнены капитальные ремонты восьми эскалаторов, а также модернизированы три эскалатора на станции «Крещатик».
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