В киевском метро начали капитальные ремонты нескольких эскалаторов

Сегодня в Киеве начался капитальный ремонт эскалатора №3 верхнего наклона на станции «Печерская» Сырецко-Печерской линии.

Как сообщили УНИАН в Киевском метрополитене, ремонт будет продолжаться до 17 февраля.

Кроме того, до 11 января 2012 года будет продолжаться капитальный ремонт эскалатора №2 на станции «Дружбы народов» Сырецко-Печерской линии.

В Киевском метрополитене напомнили, что в течение 2011 года выполнены капитальные ремонты восьми эскалаторов, а также модернизированы три эскалатора на станции «Крещатик».