Работы с транзитными грузами в украинских портах в 2012 году подешевеют на 18-50%

Плата за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами в портах Украины в 2012 году будет осуществляться со скидками от 18% до 50%.

как сообщили УНИАН в пресс-службе Мининфраструктуры, соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины № 638 от 26 декабря 2011 г. о размерах скидок к предельным аккордным ставкам платы за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами в портах Украины на 2012 год подписал вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

Согласно приказу, скидка в размере 50% к предельной аккордной ставке платы будет предоставляться при погрузке-разгрузке универсальных контейнеров в портах Украины. Кроме того, скидка в размере 50% будет предоставляться в частности, за обработку зерна и семян навалом в Усть-Дунайском порту (вариант «борт-борт»), за обработку продукции химической промышленности навалом, металлов цветных в болванках, слитках, чушках, металла в пачках, листах, кругах до и свыше 250 кг.

Скидка в размере 18% будет применяться к плате за обработку транзитных грузов в Мариупольском порту - зерна и семян навалом (вариант «борт-борт»), в Усть-Дунайском порту (вариант «борт-борт») - тяжеловесных грузов в ящиках и не упакованных грузов весом от 3001 кг.

Скидка в размере 20% установлена за обработку минерально-строительных грузов навалом в Бердянском порту, обработку тарно-штучных грузов в пакетах, угля навалом и черных металлов не в работе в Белгород-Днестровском порту, обработку угля навалом в Ренийском порту, обработку продукции химической промышленности навалом в Херсонском порту.

Кроме того, за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами в портах Украины будут применяться и другие скидки в размере 21,5-45%.

«Основная цель введения скидок - сохранение существующих и привлечение дополнительных грузопотоков транзитных грузов», - говорится в сообщении Мининфраструктуры.