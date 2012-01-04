НКРЭ пересмотрела для железных дорог тарифы на передачу электроэнергии местными сетями

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), утвердила всем железным дорогам Украины новые тарифы на передачу электрической энергии местными (локальными) электросетями, а также тарифы на поставку электрической энергии по регулируемому тарифу.

Как сообщили УНИАН в НКРЭ, такое решение было принято на открытом заседании НКРЭ 23 декабря 2011 года.

В НКРЭ не уточнили, как именно были пересмотрены тарифы.

По информации Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), пересмотр тарифов позволит железным дорогам на 3,5 млн грн. увеличить ежемесячные поступления от лицензионной деятельности по поставке электроэнергии. В частности, Львовская железная дорога сможет увеличить поступления на 1,8 млн. грн., Одесская - на 1,0 млн. грн., Южная - на 0,7 млн. грн.

Кроме того, НКРЭ своими постановлениями утвердил железным дорогам инвестиционные программы на реконструкцию, модернизацию и строительство ЛЭП и подстанций на 2012 год на общую сумму 181 млн. грн., в частности, Донецкой дороге - на 37, 6 млн. грн., Львовской — на 21,6 млн. грн., Одесской — на 31,9 млн. грн., Южной — на 26, 8 млн. грн., Юго-Западной — на 38,1 млн. грн., Приднепровской железной дороге — на 24,7 млн. грн.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины с 1997 года получали лицензии на передачу и поставку электроэнергии присоединенным к железнодорожным сетям потребителям.

В настоящее время «Укрзализныця» осуществляет программу электрификации железных дорог Украины, которая позволит за счет использования электротяги снизить себестоимость перевозок на 55-60%.

Программа предусматривает электрификацию до 2016 года 1562 км железнодорожных путей на участках, входящих в стратегически важные направления развития железнодорожного транспорта Украины.

Эксплуатационная длина электрифицированных железных дорог Украины составляет 9877 км. Электрифицированные участки составляют 45% от общей эксплуатационной длины железных дорог.