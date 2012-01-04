Для Украины вступила в силу международная Конвенция о праве, которое применяется к ДТП

Для Украины вступила в силу международная Конвенция о праве, применяемом к дорожно-транспортным происшествиям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, по словам руководителя министерства Александра ЛАВРИНОВИЧА, для стран, которые присоединились, данная Конвенция устанавливает общие положения о праве, которое применяется к гражданской недоговорной ответственности, возникающей в результате дорожно-транспортных происшествий.

Присоединение Украины к Конвенции даст возможность эффективно и однообразно решать вопросы относительно права, которое должен применяться к лицам и их имуществу, причастным или пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии. Конвенция также будет способствовать избежанию коллизий, которые возникают при решении вопросов применения права.

Министр отметил, что на сегодняшний день Конвенция применяется в 21 государстве, которые присоединились к этому международному соглашению. В частности, кроме Украины, сторонами Конвенции является также Республика Австрия, Королевство Бельгия, Республика Беларусь, Босния и Герцеговина, Королевство Испания, Латвийская Республика, Литовская Республика, Большое Герцогство Люксембург, Республика Македония, Королевство Марокко, Королевство Нидерланды, Республика Польша, Республика Сербия, Словацкая Республика, Республика Словения, Французская Республика, Республика Хорватия, Чешская Республика, Черногория, Швейцарская Конфедерация.

Страны, которые присоединились к Конвенции, обязались признавать, что правом, применяемым к ДТП, является внутреннее право государства, в котором произошло происшествие.

Конвенция определяет принципы и объем ответственности и освобождения от ответственности, которая возникает вследствие ДТП. В частности, определяется право, применяемое к определению ответственности в отношении физических лиц, ответственности за повреждение имущества. Конвенция охватывает случаи определения ответственности, когда транспортное средство не зарегистрировано или зарегистрировано в нескольких государствах. Соглашением определяются границы применения права. Кроме того, Конвенция предусматривает возможность непосредственного обращения к страховщику или лицу, несущему ответственность.

Дорожно-транспортным происшествием Конвенция определяет происшествие при участии одного или больше транспортных средств, моторизированных или нет, связанного с движением на дорогах общего пользования, на территориях, открытых для общественности или на частных территориях, к которым имеют доступ отдельные личности.

*** Конвенция о праве, которое применяется к дорожно-транспортным происшествия, была заключена 4 мая 1971 года в рамках Гаагской конференции по международному частному праву. Согласно статье 18 Конвенции, любое государство, которое не было представлено на 11-й сессии Гаагской конференции по международному частному праву, но которая является членом Конференции или Организации Объединенных Наций, или специализированных учреждений этой организации или участницей Устава Международного суда, может присоединиться к данной Конвенции.