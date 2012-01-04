Для регулирования деятельности транспортных монополий создадут нацкомиссию

Правительство намерено передать регулирование деятельности субъектов естественных монополий в сфере транспорта национальной комиссии.

Такое предложение содержится в проекте закона №9668 от 3 января 2012 года о государственном регулировании деятельности субъектов естественных монополий в сфере транспорта, разработанном Кабинетом министров Украины. Законопроект обнародован на сайте Верховной Рады.

Согласно проекту закона, нацкомиссия должна, в частности, способствовать созданию условий для возникновения и развития конкуренции на рынке транспортных услуг, либерализации тарифного регулирования в секторах с потенциально возможной внутриотраслевой, межотраслевой, межтранспортной и международной конкуренцией, формировать и обеспечивать прогнозируемую ценовую и тарифную политику на рынке транспортных услуг, регулировать деятельность субъектов естественных транспортных монополий на смежных рынках.