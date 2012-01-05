Правительство выделит почти 125 млн. грн. на реконструкцию Парковой дороги в Киеве

Кабинет Министров Украины внес изменения в Государственную целевую программу подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Соответствующее постановление № 1369 от 28 декабря 2011 года обнародовано на Правительственном портале.

В частности, предусматривается, что на реконструкцию транспортной развязки на примыкании Днепровского спуска к Набережному шоссе в Печерском районе Киева в 2012 году будет выделено из государственного бюджета 124,98 млн. грн., а также 6,7 млн. грн. - из бюджета Киева.

Главным распорядителем бюджетных средств определено Министерство финансов, а городских - Киевская горгосадминистрация.

Как сообщал УНИАН, в целом на реализацию Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине Евро-2012 планируется выделить из госбюджета 11,505 млрд. грн., из местных бюджетов - 923,9 млн. грн., из других источников - 4,936 млрд. грн.