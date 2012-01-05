Количество пассажиров внутренних рейсов в «Борисполе» в 2011 г. выросло на 23%

Количество пассажиров внутренних рейсов в аэропорту «Борисполь» в 2011 году выросло на 23% - до 1,182 млн. человек.

Об этом говорится в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

Также компания сообщает, что внутренние рейсы были переведены в терминал «В», в котором с первого сентября 2011 года были объединены технологические схемы обслуживания международных и внутренних рейсов.

В аэропорту отмечают рост трансферных потоков, обусловленный развитием инфраструктуры аэровокзального комплекса. В частности, в конце 2011 года в аэропорту были завершены работы по реконструкции зала вылета международных рейсов терминала «В».

«В 2011 году терминал «В» стал первым в Украине полноценным трансферным терминалом, в котором обеспечивается обслуживание пассажиров и авиакомпаний «под одной крышей», - сказано в сообщении компании.

Напомним, что всего в 2011 году «Борисполь» обслужил 8,047 млн. пассажиров - на 20% больше, чем годом ранее.

Максимальный пассажиропоток был зафиксирован в июле 2011 года, когда аэропорт «Борисполь» обслужил 910,3 тыс. пассажиров - на 20% больше, чем в июле 2010 года.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Из аэропорта «Борисполь» около 50 иностранных и 9 украинских авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на более чем 100 международных и украинских маршрутах.

В течение 2010 года в аэропорту было обслужено 6,7 млн. пассажиров.