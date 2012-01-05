В ближайшие три года будут модернизированы 250 вагонов Киевского метро

В ближайшие три года на линиях Киевского метрополитена появится около 250 усовершенствованных вагонов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом в прямом эфире на телеканале «Киев» сказал начальник коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Владимир ФЕДОРЕНКО.

«В настоящее время мы имеем возможность получить для развития метрополитена около 1 миллиарда гривен. Речь идет о целевых средствах «зеленых инвестиций», которые предусмотрены Киотским протоколом. Эти средства мы планируем потратить на модернизацию существующих вагонов метро. Проверка состояния вагонов, которые давно эксплуатируются, показала, что основная деталь подвижного состава, в частности кузов, находится в хорошем состоянии и может использоваться еще не один десяток лет. Мы планируем модернизировать эти вагоны, применить новейшие технологии, заменить привод, который уменьшит потребление электроэнергии каждым вагоном до 35%. Планируем также изменить интерьер – вагоны станут более комфортабельными», – сообщил В.ФЕДОРЕНКО.

Он добавил, что сейчас есть возможность профинансировать модернизацию 185 вагонов.

«Мы ведем переговоры с японскими коллегами по поводу того, чтобы привлечь дополнительные инвестиции и профинансировать модернизацию всех 250 вагонов. Однако, это наши планы на 2014-2015 годы», – добавил начальник метрополитена.