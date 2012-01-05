ДЖД привлекла у двух банков кредиты на 100 млн. долларов

Донецкая железная дорога (ДЖД) привлекла у двух банков кредиты на общую сумму 100 млн. долларов сроком на три года.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на сайте «Государственные закупки».

В частности, ПАО «ВТБ Банк» (Киев) предоставил кредиты на общую сумму 45 млн. долларов (4 лота), общая стоимость которых составляет 15,975 млн. долларов.

АО «Сбербанк России» (Киев) предоставил ДЖД кредит на общую сумму 55 млн. долларов (4 лота), стоимость которых составляет 17,5725 млн. долларов.

Соответствующие договора были подписаны с банками 29 декабря 2011 года.

Привлеченные кредитные средства будут использоваться для перекредитования кредитных договоров (55 млн. долларов), а также для осуществления программ капитальных инвестиций (45 млн. долларов).

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

В 2010 году Донецкая железная дорога перевезла 142,36 млн. тонн грузов, за 11 месяцев 2011 года увеличила погрузку на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 139,562 млн. тонн.

ПАО «ВТБ Банк» (Киев) основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины. Российский «Внешторгбанк» (ВТБ) владеет 99,9153% акций ПАО «ВТБ Банк».

АО «Сбербанк России» (Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (Москва).